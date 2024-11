Il Corriere dello Sport: "Luci a San Siro, ritorna Tonali"

Questa sera alle 20.45 San Siro sarà teatro di quello che si preannuncia come un grande spettacolo: la partita tra Italia e Francia valida per l'ultima giornata del gruppo di UEFA Nations League e che mette in palio il primo posto nel girone con entrambe le squadre che sono qualificate. La gara sarà speciale per tutti ma soprattutto per Sandro Tonali che tornerà a San Siro per la prima volta dopo la squalifica per scommesse: c'era stato appena prima con la maglia del Newcastle per sfidare il suo passato in Champions League.

Ed è per questo che oggi il Corriere dello Sport ha dedicato un intero articolo a Tonali, che sta ritrovando se stesso anche grazie alla Nazionale: "Luci a San Siro, ritorna Tonali". Nel sottotitolo: "La prima volta con il Newcastle in Champions, 14 mesi fa contro il suo Milan. Stasera da re azzurro". La rosea aggiunge anche l'indiscrezione di un possibile ritorno in Italia: molti tifosi rossoneri lo sognano e ci sarebbe anche un interesse della Juventus. Al momento però è impossibile pensare a un'operazione, specie dal punto di vista economico.