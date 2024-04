Il CorSera titola dopo il 3-3 contro il Sassuolo: "Milan senza difesa"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina per commentare il 3-3 di ieri pomeriggio del Diavolo in casa del Sassuolo: "Milan senza difesa". I rossoneri hanno creato tantissime occasioni da gol, ma ancora una volta hanno mostrato dietro una preoccupante fragilità difensiva. Sotto 3-1, Stefano Pioli è stato costretto a mettere in campo alcuni titolarissimi per provare a rimontare.

Questo il commento del tecnico rossonero dopo la partita: "Il doppio svantaggio ha cambiato la partita, poi l'abbiamo fatta come dobbiamo farla. Abbiamo segnato poco rispetto a quanto creato, è un dato positivo perché se crei tanto vuol dire che abbiamo fatto tanto, però se concretizzi poco il tanto lavoro che fai viene buttato via".