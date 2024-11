Il CorSera titola: "San Siro, i club inviano la manifestazione di interesse"

Alla vigilia di una partita così importante sono arrivate nuove indiscrezioni e novità sul tema stadio e in particolare sul progetto di San Siro che sembra essere vicino a essere rivitalizzato. Oggi il Corriere della Sera titola, riferendo del passo concreto che Milan e Inter hanno fatto nella giornata di ieri: "Stadio a San Siro, i club inviano la manifestazione di interesse". Società rossonera e nerazzurra hanno fatto questo passo insieme ma ognuno inviado il suo documento al Comune di Milano.

Ha parlato anche il presidente rossonero Paolo Scaroni: "Un ulteriore passaggio, condotto insieme all'Inter, per poter approfondire l'ipotesi della realizzazione di un nuovo stadio a San Siro". Proprio il dirigente milanista è il firmatario lato Milan della manifestazione, mentre per il club nerazzurro ci hanno pensato i delegati di Oaktree. In questo modo il Comune ha il via libera per comunicare la valutazione economica dell'impianto che è stata calcolato dall'Agenzia delle Entrate. Le indiscrezioni parlano di circa 200 milioni.