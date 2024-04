Il CorSera titola sul Milan: "La versione di Pioli"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così sul Milan: "La versione di Pioli". Hanno fatto parecchio rumore le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dal tecnico rossonero che, con il suo addio a fine stagione ormai certo, sembra volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa: "Da quattro anni l’Inter ha la rosa più forte e ha vinto solo due scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato. Abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, alcune volte ci siamo riusciti e alcune volte meno. Abbiamo dato tutto mentalmente, ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco".

Come scrive il quotidiano "non una critica al Milan o ai giocatori, il senso delle parole dell’allenatore, come confermato anche da chi gli sta vicino, ma semplicemente l’orgoglio per l’impresa del 2021-22, quando i rossoneri conquistarono il tricolore partendo da non favoriti".