Il CorSport aggiorna da Milanello: "Calabria ancora fermo"

Il Milan ieri ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita contro il Lecce, in programma a San Siro venerdì sera e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Lunedì, infatti, la squadra ha potuto osservare un giorno di riposo prima del triplo impegno dei prossimi giorni: dopo i salentini, i rossoneri martedì prossimo voleranno in Germania per sfidare il Bayer Leverkusen nella seconda partita di Champions League e successivamente sfideranno la Fiorentina prima della sosta.

Oggi il Corriere dello Sport racconta e aggiorna così da Milanello: "Ieri tutti con Fonseca. Calabria ancora fermo". Ieri tutta la squadra era ad allenarsi con il tecnico a Milanello, come da programma. Lunedì, invece, nonostante il giorno di riposo si era vista più metà della rosa a Carnago. Chi ancora non è tornato in gruppo, invece, è Davide Calabria. Il capitano rossonero ha saltato il derby per un affaticamento all'aduttore e con ogni probabilità non ci sarà neanche contro il Lecce.