Il CorSport analizza la vigilia: "Il Milan in Champions alla prova del nove"

Giorno di vigilia in casa rossonera. Domani sera alle ore 21 il Milan affronta la Stella Rossa nella sesta e terzultima gara della league phase della Champions League. Si tratta di un impegno molto importante per i rossoneri che, visto l'andamento non eccelso in campionato, puntano molto sulla competizione europea. In tal senso il Corriere dello Sport oggi parla di ciò che servirebbe ai rossoneri per chiudere col botto questa prima fase della Champions.

Il titolo recita: "Milan in Champions alla prova del nove". Doppia valenza per queste parole: da una parte la volontà e il sogno di arrivare direttamente agli ottavi di finale, dall'altra i nove punti che servono per potercela fare. Nell'occhiello si leggono queste parole: "Campionato oramai compromesso. Per i rossoneri adesso la priorità è superare il girone". E poi ancora nel sottotitolo: "Con tre vittorie Fonseca salirebbe a 18 punti: dovrebbero bastare per volare direttamente agli ottavi". Tre vittorie uguale nove punti che potrebbero arrivare visti gli impegni sulla carta agevoli contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. La concentrazione però non deve calare.