Il CorSport conferma: "Giroud a Los Angeles, c'è Guirassy"

vedi letture

La notizia era nell'aria da tempo e ieri è circolata l'indiscrezione decisiva, riportata anche da MilanNews.it (LEGGI QUI): Olivier Giroud a partire da luglio sarà un nuovo calciatore dei Los Angeles FC, in MLS. Un addio che sembrava annunciato, alla soglia dei 38 anni l'attaccante francese andrà a chiudere la carriera in un contesto più tranquillo dopo tre stagioni al Milan in cui non si è mai risparmiato ed è diventato uno degli idoli dei tifosi rossoneri. Oggi il Corriere dello Sport non fa che confermare l'indiscrezione, titolando: "Giroud a Los Angeles, c'è Guirassy".

Dunque il Milan è già attivo per trovare il sostituto del francese ma anche per capire come migliorare la rosa in ogni reparto: difesa e centrocampo. Per questo nel pezzo si legge anche: "Sostituire Olivier è la priorità, poi un difensore e un mediano". Il nome che fa il CorSport è quello dell'attaccante dello Stoccarda Serhou Guirassy che sta vivendo la sua miglior stagione di sempre a livello personale e di squadra. L'africano era già stato cercato a gennaio e fa gola rispetto a profili più esosi (Zirkzee e Sesko) per la clausola da 19 milioni di euro, decisamente abbordabile. In lizza c'è anche Jonathan David il cui contratto con il Lille scade nel 2025.