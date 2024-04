MN - Giroud al passo d'addio: sarà MLS dal prossimo anno. Milan in forte pressing su Zirkzee

Quelle finali di questo campionato saranno le ultime partite di Olivier Giroud con il Milan. L'attaccante francese ha raggiunto definitivamente l'accordo con i Los Angeles FC, andrà dunque a giocare in MLS dalla prossima stagione. Il Milan dovrà dunque fare a meno di Oli, che ha vestito il rossonero con grande professionalità negli ultimi tre anni. Uno dei protagonisti dello scudetto del 2022.

Per sostituirlo il nome in pole è quello di Joshua Zirkzee, su cui il Milan è in forte pressing ormai da diversi mesi e spera di poter trovare un accordo economico nei prossimi giorni. L'attaccante olandese è il preferito dei rossoneri ma anche qui non manca la concorrenza delle big inglesi.

di Antonio Vitiello