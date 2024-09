Il CorSport dopo il 4-0 sul Venezia: "Fonseca, questa era facile"

Il Milan vince e lo fa con una prestazione di rabbia e aggressività, come forse chiedeva Fonseca e come sicuramente chiedevano tutti i tifosi. Una partita senza storia quella con il Venezia che si è conclusa con il punteggio di 4-0: ora però le cose iniziano a farsi serie per i rossoneri e l'allenatore portoghese. Non a caso questa mattina il Corriere dello Sport nel suo pezzo di commento, frena subito gli entusiasmi rossoneri e titola: "Fonseca, questa era facile".

Il riferimento è chiaramente ai prossimi due impegni con Liverpool e Inter che andranno ad alzare sensibilmente l'asticella per i rossoneri che quantomeno sfrutteranno la prova di ieri come rampa di lancio e iniezione di fiducia. Nel sottotitolo si parla solo della partita vinta: "Theo, Fofana e i rigori di Pulisic e Abraham: il Milan va di corsa per prendersi il primo successo". Per ora il Milan si gode questa vittoria ma sa che per migliorarsi ulteriormente serviranno risposte concrete anche sui banchi di prova più complicati come i prossimi.