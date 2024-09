Il CorSport in apertura: "In Canada mentre il Milan fatica ad ingranare. Ibra il vuoto di potere"

Il Milan non se la sta sicuramente passando bene, ed alla vigilia di una settimana (già) delicata per le sorti della stagione rossonera, una figura, un totem, come quella di Zlatan Ibrahimovic, dalle parti di Milanello neanche l'ombra.

Il Senior Advisor di RedBird è assente già da un paio di settimane per via di una vacanza organizzata da tempo, come svelato dall'ad Furlani in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio. Una decisione, quella di partire comunque nonostante le difficoltà che starebbe riscontrando la squadra in queste prime settimene di stagione, che ha fatto e fa tutt'ora discutere, anche perché è come se non si capisse effettivamente l'importanza che Ibrahimovic dà a questo suo ruolo all'interno del Milan.

Ed è proprio di questo argomento di cui Il Corriere dello Sport ha parlato in apertura, titolando nel suo taglio medio: "In Canada mentre il Milan fatica ad ingranare. Ibra il vuoto di potere".