Il CorSport titola su Rashford: "Barça e Dortmund avanti: il Diavolo su Reyna"

Il nome di Marcus Rashford in questo momento sembra l'ago della bilancia per quanto riguarda le strategie di mercato del Milan. La dirigenza rossonera sta aspettando una risposta dal calciatore e dal suo entourage, con la concorrenza dei club esteri che è sempre presente e anzi molto agguerrita in particolare dalla Germania. Per tale ragione da via Aldo Rossi stanno cominciando a pensare a delle alternative per non rimanere con un pugno di mosche nel caso in cui le cose con il britannico non dovessero andare secondo i piani.

Questa mattina il Corriere dello Sport fa il punto su questa situazione scrivendo: "Rashford, Barça e Dortmund avanti: il Diavolo su Reyna". Nell'occhiello si legge: "Trattattiva ancora aperta a qualsiasi finale, ma i rossoneri non si fermano". Sono soprattutto i tedeschi a essere in pressing, dopo che ieri è stata ufficializzata la cessione di Malen all'Aston Villa: l'anno scorso Borussia e United imbastirono una simile operazione con Sancho, i precedenti ci sono. Il Milan non può farsi cogliere impreparato e nel viaggio in Germania dell'altroieri, Furlani e Moncada hanno incontrato l'entourage di Giovanni Reyna, americano classe 2002 e cliente di Mendes. La trattativa, viene riportato, non è semplice.