Il Giornale sul derby: "Decide Lautaro. Il Milan di Pioli va all'inferno"

"Il derby di Milano: decide Lautaro, il Milan di Pioli va all'inferno" scrive Il Giornale in prima pagina. Lautaro Martinez decide il derby con un bel gol di testa. L'Inter si conferma l'anti-Napoli ma la squadra di Simone Inzaghi rimane a -13 dalla capolista. Sprofondo rossonero invece per la formazione di Stefano Pioli, giunta al 4° ko consecutivo e sempre più in crisi.