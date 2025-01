Il mercato rossonero, Tuttosport: "Il Milan tra Mendes e la sfida Kolo Muani"

Oggi è giorno di partita, importantissima perché mette in palio la possibilità di giocarsi un trofeo e perché segna l'inizio di un nuovo capitolo per il Milan, ma oggi è anche il secondo giorno di calciomercato invernale ed è impossibile astenersi da discorsi che riguardano le possibili trattative che il club rossonero potrebbe intraprendere da qui al 3 febbraio, giorno in cui chiuderanno i battenti della sessione. Con l'arrivo di Sergio Conceicao, le strategie della dirigenza potrebbero cambiare non solo per i suggerimenti e le osservazioni del tecnico ma anche per l'entrata in scena di altri protagonisti.

In questo senso oggi Tuttosport scrive così sul mercato rossonero: "Il Milan tra Mendes e la sfida Kolo Muani". Il neo allenatore del Diavolo è un assistito di Jorge Mendes che dunque rientra in orbita Milan e potrebbe decidere di piazzare qualche altro suo cliente: in particolare si parla del centrale difensivo portoghese Antonio Silva che piace anche alla Juve. Per portare un under 22 straniero, però, andrebbe liberato un posto in rosa proprio per una questione di liste: al momento offerte per potenziali giocatori in uscita, come potrebbe essere Okafor, non ne sono arrivate. Per l'attacco invece sempre con la Juventus potrebbe esserci una sfida per Kolo Muani del Psg: i parigini disponibili al prestito ma la concorrenza europea è tanta.