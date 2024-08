Il Milan guarda in casa Roma. Il Romanista: "Zalewski fra Milan e PSV"

vedi letture

Così come il Milan, anche la Roma è al lavoro in questi ultimi 6 giorni di calciomercato per sfoltire la rosa di Daniele De Rossi da quegli esuberi che nel corso della stagione potrebbero finire rilegati in panchina, per non dire addirittura in tribuna, perché non rientranti nei piani dell'allenatore giallorosso.

Fra questi, però, non rientrerebbe Nicola Zalewski, esterno italo-polacco classe 2002 già titolare nella partita di esordio contro Cagliari, che nonostante tutto potrebbe comunque lasciare la capitale nell'arco della prossima settimana. Nella giornata di ieri Il Romanista ha infatti scritto di uno scambio in fase di valutazione fra il Milan e la Roma che vedrebbe per l'appunto coinvolto Zalewski insieme a Saelemaekers, ma l'impressione è che Paulo Fonseca difficilmente si priverà del suo jolly a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato.

Nonostante questo, però, il noto quotidiano romanista continua anche oggi ad accostare ai colori rossoneri il giocatore, sul quale nelle scorse ore sarebbe stato registrato l'interesse di Napoli e PSV.