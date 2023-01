Il QS in apertura così: "Pioli non cambia. Bennacer-Tonali le due certezze"

MilanNews.it

Il QS di questa mattina in edicola, edizione Lombardia, nel taglio basso della sua prima pagina ha dedicato spazio al Milan. Il titolo del quotidiano recita così: "Pioli non cambia. Bennacer-Tonali le due certezze". Anche forzato dalla povertà di alternative a causa degli infortuni, Stefano Pioli non farà molti cambi contro la Roma domani sera. Nonostante questo ci sono due giocatori che l'allenatore del Milan, oggi, non si sognerebbe mai di togliere: Ismael Bennacer e Sandro Tonali che ricoprono oggi un ruolo decisivo all'interno dello scacchiere rossonero.