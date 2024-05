Nuovo allenatore. Sarri non convince, Feyenoord su van Bommel

Passano i giorni e continuano le congetture, le indiscrezioni e le chiacchiere su chi sarà il nuovo allenatore del Milan. Il club, ufficialmente, non ha ancora salutato Pioli ma sembra naturale una separazione al termine di questa stagione. Non è un caso che già da tre settimane si facciano i nomi per chi potrà sostituirlo e che il Diavolo era addirittura arrivato molto vicino all'accordo con Julen Lopetegui, prima di fare retromarcia e troncare tutto, anche dopo la reazione molto negativa dei tifosi e dell'ambiente in generale. Ora i candidati principali sono Conceiçao e Fonseca.

Ce ne sono altri però in corsa e che stanno venendo valutati. Uno di questi è Mark van Bommel che è stato calciatore rossonero e ha vinto uno scudetto con Ibrahimovic: proprio Zlatan potrebbe essere il suo sponsor agli occhi dei colleghi di via Aldo Rossi. L'olandese si libererà dall'Anversa al termine della stagione e su di lui ci sarebbe il forte interesse del Feyenoord. Un altro nome che potrebbe interessare per la sua esperienza e perché sul mercato, è Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, l'allenatore toscano non convince il club.