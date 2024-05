Il CorSport titola: "Nodo Theo. Il Bayern affonda. Pronti 100 milioni"

Non solo operazioni in entrata, il Milan lavora anche sulle uscite. La priorità sarà data agli esuberi o a chi potrebbe essere fuori dal progetto, però si potrebbe venire anche a creare una situazione simile a quella dello scorso anno con l'offerta irrinunciabile del Newcastle per Sandro Tonali. Anche quest'estate potrebbe verificarsi uno scenario del genere: i rossoneri vogliono trattenere tutti i migliori come Maignan, Theo e Leao ma se arrivasse una proposta così invitante, sarebbe molto complicato chiudere la porta in faccia. Nelle ultime ore, in questo senso, si parla molto dell'interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez.

Oggi il Corriere dello Sport titola così: "Nodo Theo. Il Bayern affonda". Un'indiscrezione arrivata ieri dalla Spagna e dal Mundo Deportivo in particolare. Nel sottotitolo si prova a fare chiarezza: "A Monaco stravedono per lui: se Alphonso Davies va al Real, pronti 100 milioni per il francese". Chiaro che una cifra come 100 milioni potrebbe costituire un'offerta che non si può rispedire al mittente, specialmente se anche il giocatore dovesse essere attratto dal progetto. Molto dipenderà dal futuro di Davies, che ha ancora un anno di contratto ma non sembra interessato a rinnovare con i bavaresi. il CorSport aggiunge: "Il giocatore vuole un ingaggio top al livello di Leao ma può non bastare". Theo scade nel 2026 e chiede un aumento del salario importante: potrebbe non essere sufficiente davanti a un'eventuale proposta faraonica dalla Germania.