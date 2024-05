La Gazzetta su Leao: "Fischiato e senza offerte. Deve rilanciarsi in rossonero"

Poco dopo l'ora di gioco tra Milan e Genoa, domenica a San Siro, con i rossoneri sotto di una rete contro il Grifone e con lo stadio in silenzio, Stefano Pioli ha sostituito Rafael Leao che fino a quel momento aveva creato poco o nulla. L'uscita del portoghese è stata accompagnata da alcuni fischi piovuti dalle tribune, non la prima volta in questa stagione. Una situazione che descrive la stagione del portoghese a cui è chiesto sempre il massimo e il salto di qualità definitivo. Per tale ragione oggi la Gazzetta dello Sport prova ad analizzare la situazione del numero 10 del Milan.

Scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Leao fischiato e senza offerte. Deve rilanciarsi in rossonero". Nonostante si pensava potesse essere uno dei profili più ambiti e per il quale alzare un muro quest'estate di fronte alle offerte dall'estero, così non sembra essere. Nel sottotitolo la rosea continua: "Il calo e la clausola da 175 milioni allontanano i grandi club: tra i big del Milan, Rafa ha più chance di restare". Tra quelli che sono i top player rossoneri, Leao è quello con meno mercato, paradossalmente: una stagione con più bassi che alti non porta nessuno a pensare di voler spendere 175 milioni. Al momento dunque è probabile che il giocatore dovrà ritrovare se stesso e il suo valore al Milan.