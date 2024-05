Il CorSera titola: "Milan, stelle alla sbarra. Anche i big hanno deluso"

vedi letture

Nonostante un secondo posto in classifica (ancora da confermare e ufficializzare nelle ultime tre giornate di campionato), difficilmente la stagione rossonera può essere etichettata come positiva. Il Diavolo si è tagliato fuori dalla corsa per lo scudetto a dicembre, è uscito dalla Champions (pur con un girone molto complicato) e ha sprecato ghiotte occasioni in Coppa Italia ed Europa League. Il risultato? Una stagione deludente. E questa mattina il Corriere della Sera divide le colpe, puntando il dito anche sui big rossoneri. Il titolo recita: "Milan, stelle alla sbarra".

Ma è nel sottotitolo che vengono presi di mira quelli che avrebbero dovuto trascinare il Diavolo in questa stagione: "Pioli sotto accusa, ma anche i big hanno deluso. Maignan, Theo, Leao e Tomori sono in discussione e in caso di buone offerte potrebbero essere ceduti". I top player del Milan spesso non sono stati top. Maignan e Tomori spesso infortunati e con qualche imperfezione di troppo, Theo e Leao fin troppo discontinui. Soprattutto i francesi avrebbero i contratti da rinnovare ma viste le richieste elevate, potrebbero salutare se arrivasse l'offerta giusta.