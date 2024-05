Tuttosport: "Leao, dopo i fischi arriva la ricarica dei tifosi"

vedi letture

Rafael Leao sembra che stia subendo più di tutti il momento negativo del Milan. I rossoneri dopo un mese di marzo travolgente e dopo aver vinto per 3-0 la prima gara del mese di aprile, si sono sciolti come la neve al sole: prima l'eliminazione in Europa League, poi lo smacco dell'Inter che vince lo scudetto nel derby, quindi il digiuno dalla vittoria. L'emblema è Rafael Leao che ha sì segnato un gol con il Sassuolo in questo ultimo mese ma si è fermato sostanzialmente lì. Contro il Genoa, domenica, nonostante lo stadio in silenzio, al momento della sua sostituzione parte dello stadio lo ha fischiato, come già accaduto in altre occasioni quest'anno.

Tuttosport questa mattina, dunque, ha titolato su Rafael Leao così: "Leao, dopo i fischi arriva la ricarica dei tifosi". Poi ancora: "Con il Genoa altro flop di Rafa: per lui un'annata come quella del Milan". Il rapporto è un po' odi et amo tra i sostenitori del Diavolo e il portoghese: testimonianza è il bagno di folla che è atteso domani pomeriggio a Casa Milan per l'evento di Meet & Greet con il numero 10. Un'occasione per Rafa di ritrovare la fiducia e ripartire dall'affetto dei tanti tifosi che ancora sono dalla sua parte.