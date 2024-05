Il Giornale titola così sul club rossonero: "Milan spalle al muro"

Dopo la dura e pesante contestazione di domenica pomeriggio nel corso della partita tra Milan e Genoa, partono le riflessioni importanti su come dovrebbe rispondere la società. E di questo prova a parlarne Il Giornale con un pezzo a firma di Franco Ordine. Il titolo dell'articolo è parecchio eloquente e recita: "Milan spalle al muro". La società si ritrova contro chi gli era sempre stato accanto negli ultimi anni, i tifosi. Ora questo valore, creato con fatica dal 2019 in avanti, rischia di disperdersi in poco tempo.

Nel sottotitolo del pezzo si legge: "Dai social alla Curva: è contestazione. Il club dovrebbe fare un'eccezione al suo format e puntare su Conte. Ma continua il casting: ora c'è Conceiçao". Il club rossonero ha i conti in ordine ed è una società sana dal punto di vista economico. Questo ha contribuito a ritrovare San Siro sempre pienissimo negli ultimi anni e risultati importanti. Ma per mantenersi a questo livello forse va fatto qualche sforzo in più: per esempio portarsi a casa un allenatore come Antonio Conte, il migliore che c'è sul mercato anche se magari non totalmente in linea con le idee di gestione della proprietà. I tifosi chiedono di continuare a investire e farlo per vincere.