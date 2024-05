Tuttosport scrive: "Davies va al Real? Il Bayern su Theo"

Tra i discorsi per il nuovo allenatore e quelli per la nuova punta, oggi in orbita rossonera spuntano anche quelli sul futuro di Theo Hernandez. Il francese, insieme a Maignan e Leao, è sicuramente uno dei pezzi potenzialmente più pregiati per il Milan, se qualche club estero decidesse di fare la spesa a Milanello. E a quanto pare il Bayern Monaco sembra intenzionato ad approfondire la questione proprio su Theo Hernandez, terzino francese rossonero che va in scadenza nel 2026 e che richiede un ingaggio da top player, alla Leao.

Tuttosport questa mattina titola riprendendo l'indiscrezione del Mundo Deportivo di ieri: "Davies va al Real? Il Bayern su Theo". Potrebbe esserci un valzer dei terzini, con il canadese Alphonso Davies in scadenza nel 2025 e non intenzionato a rinnovare: per lui potrebbe esserci il trasferimento al Real Madrid quest'estate. Se dovesse concretizzarsi i bavaresi andrebbero dritti sul vice capitano del Milan. Nel sottotitolo la posizione del club rossonero: "Il Milan però tiene altissima la valutazione. Per Hernandez vuole offerte alla Tonali: 80 milioni".