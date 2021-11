Il QS in edicola stamane riserva ampio spazio in prima pagina alla sfida del Franchi, soffermandosi sulla squadra rossonera. "Due Diavoli per il Milan", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "A Firenze alle 20:45, Pioli ha il dubbio: Ibra o Giroud". Lo svedese è in vantaggio, ma il tecnico milanista non ha ancora sciolto le riserve.