Il QS riporta sul mercato del Milan: "Fofana? Tutto fermo"

Continua la caccia del Milan a Youssouf Fofana, uno dei primi obiettivi che la dirigenza rossonera ha iscritto nella sua lista di papabili acquisti in questa sessione di calciomercato, sin dagli albori del mese di giugno se non prima. Il mediano francese sarebbe il giocatore ideale, per fisicità e qualità, da mettere davanti alla difesa nella ricerca di un equilibrio che nella scorsa stagione non c'è mai stato per la squadra rossonera. Eppure adesso il muro lo sta facendo il Monaco che si sta opponendo in ogni modo.

Questa mattina il QS parla del centrocampista francese ma l'unico aggiornamento che viene dato è che non ci sono aggiornamenti: "Fofana? Tutto fermo". Nel sottotitolo si legge: "Il Monaco non cede sul francese: vuole ancora 35 milioni". Un rischio non da poco per la squadra del Principato che sa benissimo che il calciatore va in scadenza a fine stagione e che non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto: anzi, Fofana aveva fin da subito chiarito la sua intenzione di salutare il Principato in estate. Il Milan non vuole spingersi oltre i 20 milioni.