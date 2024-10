Il QS sul Milan Futuro: "I talenti ci sono, mancano i punti"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così sul Milan Futuro: "I talenti ci sono, mancano i punti". Nonostante in rosa ci siano diversi giovani molta promettenti come Camarda, Zeroli, Vos e Liberali, la seconda squadra rossonera guidata da Daniele Bonera sta faticando parecchio in questa prima parte di stagione: una solo vittoria, peggior attacco del Girone B di Serie C e penultimo posto in classifica.

Come ormai noto da diverso tempo, è stato rinviato il match tra Pescara e Milan Futuro per le convocazioni in Nazionale dei rossoneri. Decisa la data del recupero allo stadio ‘Adriatico–Giovanni Cornacchia’. Ecco la nota della Lega Pro: "La Lega Pro, preso atto della comunicazione della Questura di Pescara in relazione alla concomitanza del G7 nella Città abruzzese nelle giornate del 22, 23 e 24 ottobre 2024, preso atto della comunicazione del Comune della Città di Pescara in relazione all’indisponibilità dello Stadio “Adriatico–Giovanni Cornacchia” nei giorni 5/6 novembre 2024 a causa di interventi programmati di manutenzione straordinaria da eseguire sul terreno di gioco, sentite le società coinvolte, ha disposto che la gara Pescara-Milan Futuro, rinviata a data da destinarsi di cui al Com. Uff. n.39/DIV del 08.10.2024, venga recuperato nella data e con l’orario di seguito riportato: 21 novembre ore 20,45".