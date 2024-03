Il Torino guarda in casa del Milan, Tuttosport: "Come terza punta c'è pure Colombo"

Il Torino potrebbe fare la spesa a Milanello. Questa mattina Tuttosport analizza la situazione della squadra granata per il futuro reparto offensivo. L'unica certezza si chiama Duvan Zapata mentre attorno a lui ci sono dei dubbi sulla permanenza di Tony Sanabria, sempre un po' incostante all'interno della stagione. Con l'obiettivo di Saldanha del Partizan, il Torino cerca la terza punta adatta e fra i tanti nomi c'è anche quello del giovane attaccante di proprietà del Milan, Lorenzo Colombo, oggi in prestito al Monza dove sta vivendo una stagione tra alti e bassi. Il titolo di Tuttosport è molto chiaro: "Torino, come terza punta c'è pure Colombo".

Rispetto ad altri obiettivi del Torino, come può essere Bonny del Parma che viene valutato poco meno di 10 milioni, Colombo potrebbe essere ancora più low cost. Il giovane classe 2002 paga una stagione forse un po' sotto tono in Brianza ma la sensazione, specialmente in casa Torino, è che l'esplosione del calciatore possa essere solo questione di tempo. Anche perchè i mezzi fisici e tecnici ha dimostrato a più riprese di averli, anche nell'anno passato in prestito al Lecce la scorsa stagione. Tra l'altro la stretta vicinanza con Zapata potrebbe aiutare a farlo crescere. Secondo Tuttosport, Colombo vale qualcosa meno di Bonny.