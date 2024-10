Inchiesta Ultras, Gullit e turnover: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

A un paio di giorni dal nuovo impegno rossonero in campionato, l'ultimo prima della nuova sosta, c'è tanta carne al fuoco sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. La Gazzetta dello Sport, nello specifico, apre con il rimando all'intervista a Ruud Gullit, ex campione del Milan. Le sue parole vengono riprese in taglio alto e sono parole di fiducia per la stagione del Diavolo: "Fonseca hai un Milan da scudetto".

Il Corriere dello Sport, in taglio laterale, parla invece degli aggiornamenti dell'inchiesta degli ultrà. Scrive il CorSport: "Inchiesta ultrà: una valanga di daspo. Interdizioni da 3 a 10 anni". Poi nel sottotitolo viene aggiunto anche: "Sono stati emessi 24 provvedimenti, altri sono in arrivo. Anche l'Antimafia acquisirà gli atti". Pure Tuttosport parla della questione ultrà: "Inchiesta ultras: Inter e Milan a rapporto dai Pm". Sul QS invece, in taglio basso, si torna a parlare di campo e viene titolato: "Fonseca allergico al turnover. E c'è chi scalpita". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Lo spagnolo prende casa a Corbetta e il sindaco lo annuncia sui social: è caos".