L'apertura della Gazzetta: "Sorpresona Milan"

"Sorpresona Milan" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al reparto difensivo rossonero, tra mercato e certezze. Fonseca rivoluziona la difesa: oltre a Pavlovic, in lista ci sono anche Igor o Lucumi. Il Newcastle offre 30 milioni per Thiaw, ma la richiesta è di 40.

Intanto va avanti la trattativa con il Salisburgo per Pavlovic: il Milan ha già in mano il sì del serbo e si sta riducendo sempre di più la distanza tra domanda e offerta con il club austriaco. Non c'è ancora stata la fumata bianca, ma c'è ottimismo di chiudere in tempi piuttosto brevi.