L'apertura della Gazzetta sul derby di Milano: "Scudetto o scherzetto"

"Scudetto o scherzetto": titola così oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano in programma questa sera a San Siro. Con un successo, l'Inter sarebbe matematicamente campione d'Italia, mentre il Milan di Pioli, per il quale quella di stasera sarà l'ultima stracittadina milanese visto che saluterà a fine stagione, vuole rimandare la festa della squadra di Simone Inzaghi.

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: lunedì 22 aprile 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it