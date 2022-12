La Gazzetta ammonisce: "Milan è allarme. Diavolo spuntato e senza difesa"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport disponibile questa mattina in edicola ha titolato senza mezzi termini sulla formazione rossonere: "Milan è allarme. Diavolo spuntato e senza difesa. Rebic fallisce, Giroud rincorre". I postumi dell'amichevole con il Psv, nonostante fosse un semplice test, sono pesanti. Il Milan apparso in Olanda è una squadra sicuramente priva di molti giocatori importanti ma anche di soluzioni. Mirante non ha sfruttato l'occasione e a Salerno bisognerà decidere se tornare ad affidarsi a Tatarusanu o dare una seconda chance al portiere italiano. In attacco, con Giroud che è tornato solo ieri a Milanello e Origi fermo ai box, il Milan è in emergenza. Rebic ieri non si è praticamente mai visto se non con qualche conclusione da lontano. Anche in difesa, complice l'assenza di Theo, è stato registrato qualcosa che è andato storto.