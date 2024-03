La Gazzetta dello Sport titola: "Attento Diavolo. Quanto piace Camarda-gol"

Francesco Camarda, giovanissimo attaccante del Milan Primavera classe 2008 e già esordiente con la prima squadra di Stefano Pioli (il più giovane esordiente nella storia della Serie A), si è preso la scena anche in questa sosta per le nazionali, l'ultima di questa stagione. Con l'Italia U17 ha dominato i pari età del Belgio: due gol, un autogol causato e un rigore procurato. Con i suoi coetanei è più che una certezza. Per questo più passa il tempo, più Camarda fa gola ai grandi club europei anche se il Milan è fiducioso di potergli offrire il primo contratto da professionista a partire da luglio e ora che ha 16 anni.

La Gazzetta dello Sport però questa mattina titola: "Attento Diavolo. Quanto piace Camarda-gol. Il contratto adesso è a rischio". Secondo Luca Bianchin, della rosea, in questo mese di marzo non ci saranno ulteriori "scossoni" in questo senso. E questo però pare normale, un accordo di massima - come scrive la stessa Gazzetta - c'è tra club e giocatore: si sta aspettando luglio per far sì che il triennale possa partire dalla stagione 2024/2025 ed estendersi per un anno in più. Chiaro che i grandi club europei, visto il talento cristallino del giovanissimo attaccante, stanno alla finestra: ci sono sia Manchester United che Borussia Dortmund interessati.