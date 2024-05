Il futuro di Pioli e dell'attacco rossonero: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa mattina, complici i risultati delle semifinali di Champions e della Fiorentina che ha raggiunto la finale di Conference League per il secondo anno consecutivo, non si parla molto di Milan sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. Nè Tuttosport nè il Corriere dello Sport riservano alcun riferimento alla squadra rossonera nelle loro aperture, a differenza della Gazzetta dello Sport che si occupa del futuro di Pioli e del QS che invece scrive del casting per il nuovo centravanti.

La Gazzetta dello Sport titola così su cosa sarà di Stefano Pioli: "Napoli sceglie Pioli". Tra occhiello e sottotitolo si aggiungono informazioni: "Va trovata l'intesa con il Milan. De Laurentiis ci prova. Contratto biennale per tornare vincenti". Va ricordato che Stefano Pioli ha ancora un anno di contratto con il Milan. Il QS invece si occua della punta e scrive così: "L'Inter ha deciso: Lautaro e Barella non si toccano. Sesko e Zirkzee le risposte del Milan".