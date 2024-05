Tuttosport titola così: "Il Milan sfida tutti. Zirkzee capolista"

Il Milan sarà chiamato a investire sul centravanti del suo futuro in questa sessione estiva di calciomercato, si sa da tempo. Così come è noto da parecchie settimane che il profilo favorito del club rossonero è Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che come tutti i suoi compagni di squadra si sta rendendo protagonista di una stagione storica per la squadra emiliana. Nonostante il prezzo del cartellino e una folta concorrenza, da via Aldo Rossi non hanno intenzione di scoraggiarsi e proveranno per prima cosa a portarsi l'olandese dentro le mura di Milanello.

Lo pensa anche Tuttosport che questa mattina titola: "Il Milan sfida tutti. Zirkzee capolista". Nell'occhiello viene spiegato: "Malgrado l'agguerrita concorrenza (non solo Juve e Arsenal), i rossoneri puntano forte sull'olandese". Oltre a Juventus e Arsenal come squadre interessate al giocatore sono segnalati diversi altri club in Italia e in Europa. Nel sottotitolo poi si aggiunge: "La rivelazione del Bologna è il prescelto per sostituire Giroud: si va verso un investimento record". Per acquistare Zirkzee servono almeno 60-65 milioni di euro: sarebbe l'acquisto più oneroso nella storia del club.