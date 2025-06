Tijjani al passo d'addio, il CorSport: "Reijnders-City, intesa vicinissima"

Nonostante un rinnovo fino al 2030 arrivato poco tempo fa, Tijjani Reijnders è destinato a salutare il Milan nei prossimi giorni. Servirebbe un vero e proprio colpo di scena affinchè l'olandese non si trasferisca al Manchester City che da quando è finita la stagione, sta pressando con grande insistenza in modo da mettere le mani sul centrocampista ex AZ Alkmaar. Nello specifico Guardiola lo vorrebbe a disposizione per il Mondiale per Club, dunque prima del 10 giugno.

Questa mattina il Corriere dello Sport è molto chiaro sullo stato di avanzamento delle trattative: "Reijnders-City, intesa vicinissima". Si legge ancora: "Il club di Pep alza l'offerta da 60 a 70 milioni compresi i bonus". Si legge anche dei possibili addii di Theo Hernandez e Mike Maignan. Per quanto riguarda il primo, c'è stato il rifiuto (a oggi) di trasferirsi in Arabia Saudita e la volontà di continuare a esprimersi in Europa; per il secondo invece c'è il pressing del Chelsea che mette 20 milioni sul piatto.