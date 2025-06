Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Modric, patto col Diaolo"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Modric, patto col Diaolo". Il campione croato, che è in uscita a zero dal Real Madrid, ha detto sì al Milan e la prossima settimana sono attesa le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto che dovrebbe essere annuale con opzione per il secondo anno a circa 3,5 milioni di euro. Nonostante a settembre compirà 40 anni, Modric sa ancora fare la differenza in campo e avrà un ruolo molto importante anche fuori dal campo come guida per i più giovani.

Intervenuto all'evento di "Sky Inclusion Days", l'ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban ha parlato così del suo connazionale: "Luka Modric un giorno è a Miami, un giorno è in Arabia Saudita, il terzo giorno è alla Dinamo, il quarto al Catania, il quinto al Milan (ride, ndr). Oramai finché lui non decide non bisogna neanche commentare. Dopo tanti anni di Real Madrid è certo che ha bisogno di tempo per la decisione, una volta quando la prenderà la commenterà perché non ha nessun senso. Ovvio che lui è integro e può dare ancora a qualsiasi squadra dove andrà grande calcio".