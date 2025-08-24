Oggi la decisione. Il CorSport: "Boniface, il Milan riflette"

Ieri si è voluto giustamente dare priorità alla partita, anche se i campo i calciatori non hanno dimostrato quanto dovevano, perdendo sorprendentemente all'esordio in campionato contro la Cremonese. Nonostante questo, comunque, nel post partita di San Siro il direttore sportivo Igli Tare ha parlato della situazione legata a Victor Boniface, dicendo che il Milan sta facendo le giuste e dovute valutazioni prima di decidere cosa fare con il calciatore.

Dopo più di 24 ore di silenzio, oggi dovrebbe arrivare la scelta definitiva del club rossonero. In merito a questo tormentone estivo, l'ennesimo, Il Corriere dello Sport ha titolato "Boniface, il Milan riflette", anche perché la precarietà fisica dell'attaccante nigeriano, conseguenza ad uno storico infortuni importante, non convince a pieno il Diavolo.