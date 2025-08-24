La Cremonese passa a San Siro. Il QS: "Milan spento e rovesciato"
Dopo l'ottavo posto della passata stagione ci si aspettava un Milan che attaccasse e ringhiasse senza paura contro l'avversario, ma invece la partita di ieri contro la Cremonese ha fatto riaffiorare nel tifo milanista tutti i fantasmi della passata stagione, anche perché si è vista una squadra spenta, senza idee, ma soprattutto senza voglia di portare a casa il risultato.
Sulla prestazione deludente di San Siro, che ha meritatamente visto la formazione uscire vincitrice dalla Scala del Calcio dopo 100 anni esatti, Il QS ha titolato in apertura questa mattina "Milan spento e rovesciato", utilizzando come foto l'istantanea dell'incredibile rovesciata di Bonazzoli, match winner.
