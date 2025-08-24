Debutto choc. Il CorSera: "Milan, una Maxi falsa partenza"
Attorno alla squadra e all'allenatore si erano create delle aspettative, che però sono state prontamente deluse. Niente sembra essere cambiato rispetto alla passata stagione, ed è quello che preoccupa di più i tifosi del Milan, che ieri si sono lasciati andare a fischi di rabbia al termine dell'incredibile debutto choc in campionato contro la Cremonese.
Sulla partita di San Siro, che ha visto la formazione grigiorossa tornare a casa con i 3 punti dalla Scala del Calcio dopo 100 anni, Il Corriere della Sera ha titolato "Milan, una Maxi falsa partenza", riprendendo poco sotto le parole in conferenza stampa di Max Allegri, che ha puntualizzato i tanti, forse troppi errori commessi dalla sua squadra durante la partita.
