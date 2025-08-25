Festa: "I fondi di private equity non sono modelli di investimento adatti al calcio. Milan e Inter devono sperare di essere cedute a proprietà imprenditoriali con piani di crescita chiari".

di Manuel Del Vecchio

Carlo Festa, penna del Sole 24 Ore, parla delle proprietà americane di Milan ed Inter, ovvero i fondi di investimento RedBird ed Oaktree. Queste le sue considerazioni: 

"I fondi di private equity non sono modelli di investimento adatti al calcio. Si adattano ad altri settori, generatori di cassa, ma non al calcio. Milan e Inter devono sperare di essere cedute a proprietà imprenditoriali con piani di crescita chiari".