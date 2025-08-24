Sono emerse perplessità. Tuttosport: "Boniface: il Milan si prende ancora un po' di tempo"
Nel pre partita di Milan-Cremonese il direttore sportivo rossonero Igli Tare è stato chiarissimo in merito alla situazione di Victor Boniface, dicendo che nonostante il calciatore abbia grandissime qualità il club starebbe facendo le sue valutazioni, anche perché gli ultimi esami ai quali è stato sottoposto il nigeriano hanno fatto sorgere qualche perplessità in più.
Ad ore è attesa la decisione definitiva del Milan, che potrebbe tanto decidere di puntare su di lui come no, virando così su altri obiettivi per andare a rinforzare l'attacco di Max Allegri. Su questa delicata situazione ha scritto questa mattina anche Tuttosport, titolando "Boniface: il Milan si prende ancora un po' di tempo", anche perché la decsione non è semplice.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
2 Saelemaekers: "Ho sentito che l'anno scorso è stato un anno con tanti giocatori tristi. Quando sono tornato, ho trovato un gruppo che vuole fare qualcosa di bello"
Primo Piano
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com