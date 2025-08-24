Sono emerse perplessità. Tuttosport: "Boniface: il Milan si prende ancora un po' di tempo"

Nel pre partita di Milan-Cremonese il direttore sportivo rossonero Igli Tare è stato chiarissimo in merito alla situazione di Victor Boniface, dicendo che nonostante il calciatore abbia grandissime qualità il club starebbe facendo le sue valutazioni, anche perché gli ultimi esami ai quali è stato sottoposto il nigeriano hanno fatto sorgere qualche perplessità in più.

Ad ore è attesa la decisione definitiva del Milan, che potrebbe tanto decidere di puntare su di lui come no, virando così su altri obiettivi per andare a rinforzare l'attacco di Max Allegri. Su questa delicata situazione ha scritto questa mattina anche Tuttosport, titolando "Boniface: il Milan si prende ancora un po' di tempo", anche perché la decsione non è semplice.