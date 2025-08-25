Si è girato ancora Giroud. A 38 anni l'ex Milan fa la differenza in Ligue 1: 2 gol in 2 partite

Olivier Giroud ancora protagonista con la maglia del Lille. L'ex attaccante del Milan ha deciso nei minuti di recupero la sfida contro il Monaco, valida per la seconda giornata di Ligue 1. Lo fa alla sua maniera: riceve palla spalle alla porta, si gira e segna. Siamo già a 2 reti in 2 partite di campionato. E potevano essere 3, se non avesse fallito proprio in quest'ultimo turno un calcio di rigore al 99'.