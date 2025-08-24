Gimenez, così non va. La Gazzetta: "Santi, che disastro. Il flop messicano fa crescere i dubbi"

In effetti ieri poteva essere l'occasione di Santiago Gimenez, la partita dove cercare di essere decisivo ed incisivo per mettere a tacere tutte le critiche dell'ultimo mese e mezzo. Il Bebote ha invece dato pasto ai critici, offrendo una prestazione opaca, fatta di pochi movimenti e tante, anzi, tantissime difficoltà.

Max Allegri si aspettava qualcosa di più dal suo centravanti, così come il Milan stesso, che indubbiamente qualche domanda sull'attaccante messicano starebbe seriamente cominciando a farsela. In merito alla serata complicata di Gimenez contro la Cremonese La Gazzetta dello Sport ha titolato "Santi, che disastro. Il flop messicano fa crescere i dubbi". E se non valesse quei 30 milioni più bonus che sono stati investiti su di lui lo scorso gennaio?