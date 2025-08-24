Il 9 è una necessità. La Gazzetta: "Boniface si decide. Il Milan riflette, vuole una punta top"
Il Santiago Gimenez visto ieri conferma che il 9 è una necessità, oltre che una priorità, per il Milan. Il messicano ha non solo confermato di essere fuori condizione, ma per larghi tratti della partita è stato fuori dal gioco, non riuscendo neanche a sfruttare quelle poche occasioni, praticamente zero a dirla tutta, che le sono capitate fra i piedi.
Che questi ultimi giorni di calciomercato portino pensiero ma soprattutto una nuova prima punta a Max Allegri, come titolato questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport "Boniface si decide. Il Milan riflette, vuole una punta top", anche perché non c'è altra soluzione per cercare quanto meno di migliorare.
2 Saelemaekers: "Ho sentito che l'anno scorso è stato un anno con tanti giocatori tristi. Quando sono tornato, ho trovato un gruppo che vuole fare qualcosa di bello"
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
