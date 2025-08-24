Il 9 è una necessità. La Gazzetta: "Boniface si decide. Il Milan riflette, vuole una punta top"

di Lorenzo De Angelis

Il Santiago Gimenez visto ieri conferma che il 9 è una necessità, oltre che una priorità, per il Milan. Il messicano ha non solo confermato di essere fuori condizione, ma per larghi tratti della partita è stato fuori dal gioco, non riuscendo neanche a sfruttare quelle poche occasioni, praticamente zero a dirla tutta, che le sono capitate fra i piedi. 

Che questi ultimi giorni di calciomercato portino pensiero ma soprattutto una nuova prima punta a Max Allegri, come titolato questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport "Boniface si decide. Il Milan riflette, vuole una punta top", anche perché non c'è altra soluzione per cercare quanto meno di migliorare. 