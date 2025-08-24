Esordio da dimenticare. Tuttosport: "Modric? La magia la fa Bonazzoli""
MilanNews.it
Il Milan perde all'esordio in campionato contro la Cremonese e si prende i primi fischi della stagione. Deludente l'esordio di Pervis Estupinan, che nonostante l'assist a Pavlovic per il gol del momentaneo pareggio, è stato uno dei peggiori in campo tra le file rossonere. Neanche a dirlo solo uno si salva, Luka Modric, che a 40 anni ha mostrato tutta la sua classe e qualità, non sbagliando praticamente un passaggio o scelta, a differenza dei suoi compagni.
Il titolo di questa mattina di Tuttosport verte però proprio sul croato "Modric? La magia la fa Bonazzoli", riferendosi al fatto che l'ex Salernitana ha deciso la partita con una mezza rovesciata da urlo, che si candida subito ad uno dei gol più belli della stagione.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
2 Saelemaekers: "Ho sentito che l'anno scorso è stato un anno con tanti giocatori tristi. Quando sono tornato, ho trovato un gruppo che vuole fare qualcosa di bello"
Primo Piano
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com