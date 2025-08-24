Esordio da dimenticare. Tuttosport: "Modric? La magia la fa Bonazzoli""

Esordio da dimenticare. Tuttosport: "Modric? La magia la fa Bonazzoli""MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:24Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Il Milan perde all'esordio in campionato contro la Cremonese e si prende i primi fischi della stagione. Deludente l'esordio di Pervis Estupinan, che nonostante l'assist a Pavlovic per il gol del momentaneo pareggio, è stato uno dei peggiori in campo tra le file rossonere. Neanche a dirlo solo uno si salva, Luka Modric, che a 40 anni ha mostrato tutta la sua classe e qualità, non sbagliando praticamente un passaggio o scelta, a differenza dei suoi compagni. 

Il titolo di questa mattina di Tuttosport verte però proprio sul croato "Modric? La magia la fa Bonazzoli", riferendosi al fatto che l'ex Salernitana ha deciso la partita con una mezza rovesciata da urlo, che si candida subito ad uno dei gol più belli della stagione. 