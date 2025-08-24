Falsa partenza. La Repubblica: "Bonazzoli rovescia un piccolo Milan"
Quella del Milan è stata una falsa partenza, anzi, pessima. I tifosi si aspettavano una risposta dalla squadra dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, ma invece la situazione non sembra essere per nulla cambiata, neanche con uno come Max Allegri in panchina, ed è questo quello che preoccupa di più in vista di un campionato dove il Milan deve tornare protagonista.
E forse dietro i fischi di ieri sera di San Siro c'era proprio questo sentimento, la delusione, che campeggia oramai per tutto l'ambiente da oramai un po' di tempo. Tornando al calcio giocato, sulla più che rivedibile prestazione del Diavolo di ieri sera La Repubblica ha titolato "Bonazzoli rovescia un piccolo Milan", tanto in difficoltà quanto senza idee contro una Cremonese invece "rognosa", come l'ha definita Allegri alla vigilia, e ben organizzata.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan