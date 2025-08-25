Caressa: "Al Milan due anime che non vanno nella stessa direzione: Tare-Allegri e Furlani"

Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa dice la sua sul momento del Milan, nello specifico a livello dirigenziale:

"Tutte le voci che arrivano ci dicono che ci sono un po' due anime a Milanello. Sappiamo che il Milan ha due anime dall'anno scorso, perché è evidente, perché è stata fatta la scelta Ibrahimovic che ha perso a livello mediatico ma non solo piano piano l'importanza che lui stesso si era dato e mi sembra di poter dire che la parte Tare-Allegri e la parte Furlani non necessariamente vanno nella stessa direzione perché una parte ha un'idea tecnica e un'altra un'idea economiche e non necessariamente vanno nella stessa direzione"