Incrocio Milano-Roma, il CorSport: "Saele aspetta le mosse del Milan"

Un altro nodo da sciogliere sul mercato per il Milan, è quello legato al futuro di Alexis Saelemaekers, esterno belga che è stato girato in prestito secco alla Roma. Ci sono stati incontri la settimana scorsa a Casa Milan tra Igli Tare e Florent Ghisolfi, ds giallorosso che vorrebbe trattenere il calciatore, ma non c'è stato accordo. Il Corriere dello Sport titola: "Saele aspetta le mosse del Milan". Molto dipenderà da cosa deciderà il club e soprattutto Massimiliano Allegri. Di certo Tare non ha intenzione di cedere il belga a 10 milioni come lo valuta la Roma: per il Milan è almeno il doppio.

Intanto ieri Saelemaekers ha parlato dal ritiro del Belgio: "Vengo da una buona stagione, sono molto contento. Il mio prestito alla Roma è terminato. Vedremo cosa succederà, sta a me fare le scelte giuste per il resto della mia carriera. Non ho ancora avuto contatti con Massimiliano Allegri. Restare al Milan è un'opzione. Mi trovo bene in questo club. Devo trovare un progetto che mi dia spazio. Questa stagione è stata una svolta per me. Non avevo mai avuto un infortunio così grave. La società mi ha dato fiducia, sono riuscito a giocare subito. Mi hanno aiutato a tornare al mio livello. Sono riuscito a ottenere delle buone statistiche. Cercherò di trarne vantaggio nei prossimi mesi".