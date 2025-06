Tre obiettivi in entrata per il dopo Theo, il CorSera: "Milan, via al restyling"

Questa mattina il Corriere della Sera dedica un pezzo di mercato al Milan che, almeno per quanto riguarda voci e indiscrezioni, è uno dei club più attivi in queste ore. Il monopolio se lo prende Luka Modric il cui nome è passato dall'essere una semplice suggestione al diventare una concretissima possibilità in meno di 24 ore. Ma il Diavolo dovrà lavorare molto bene in entrata, specialmente se dovessero partire - come sembra - sia Tijjani Reijnders che Theo Hernandez, con il Chelsea che minacciosa punta Maignan.

Il titolo del pezzo si concentra sul mercato in uscita: "Il Chelsea chiama Maignan, Theo vuole restare in Europa". Nel sottotitolo, invece, oltre al nome di Modric si fanno tre nomi che sono oggi gli obiettivi per il dopo Theo Hernandez. Continua il CorSera: "Milan, via al restyling: Cambiaso, De Cuyper o Udogie". Tre giocatori giovani ma già con esperienza ad alti livelli, anche in Europa, che potrebbero raccogliere l'eredità del francese che, al momento, rifiuta l'Arabia e si sarebbe offerto all'Atletico Madrid.