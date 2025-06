Per Tuttosport l'arrivo di Modric "è questione di ore". Luka potrebbe essere capitano

Le strade di Luka Modric e del Milan stanno per confluire sullo steso viale, quello della prossima stagione insieme. Blitz di Igli Tare ieri a Rijeka, nel ritiro della nazionale croata, nel tentativo di convincere il fuoriclasse ex Real Madrid. Non a caso, oggi, in casa rossonera questo è il tema del giorno insieme al mercato in uscita. Titola Tuttosport stamani in edicola: "Il Milan accelera, Modric si scalda. Talento ed esperienza, l'effetto Allegri si fa sentire".

Continua il Tuttosport: "È questione di ore". Nel sottotitolo viene spiegata anche la proposta sul tavolo: "Contratto di un anno a 3.5 milioni di euro, più opzione per il 2° anno". Una notazione anche sulla volontà del calciatore: "Il croato è molto tentato: da bambino tifava proprio Diavolo". Nel suo articolo, il giornale con base a Torino, riferisce anche che se dovesse andare in porto la trattativa, a Modric sarà offerta la fascia di capitano del Milan, specialmente se Maignn dovesse lasciare.