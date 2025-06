Rabiot, Leoni e Cambiaso, la Gazzetta: "Il Milan che verrà"

Al netto della trattativa lampo che si sta concludendo per Luka Modric, in questi giorni nell'universo rossonero si parla molto e soprattutto delle possibili uscite sul mercato. Non sorprende dato che Tijjani Reijnders è cercato dal Manchester City che lo vuole prima del Mondiale per Club, Theo e Maignan sono in scadenza nel 2026 e al momento i rinnovi sono arenati. Ergo, sono situazioni che vanno risolte al più presto. Allo stesso tempo, però, se ci saranno uscite, specialmente di giocatori di rilievo e titolarissimi, dovranno esserci anche delle entrate.

E sarà proprio in questo che si vedrà la bravura di Tare. Oggi la Gazzetta dello Sport titola su "Il Milan che verrà". Sono tre i nomi che compaiono nel titolo: "Dall'opzione Rabiot, al giovane Leoni e Cambiaso in fascia". Ma Rabiot, Leoni e Cambiaso non sono gli unici nomi. Per la fascia sinistra, come erede di Theo, piace anche Destiny Udogie; intanto c'è anche la suggestione Federico Chiesa che potrebbe prendere piede come vice Leao o vice Pulisic.